Mit Schwung, herzhaftem Humor und einer guten Portion Menschenkenntnis in die Spielzeit 2022/23: Das ist dem Ohnsorg Theater Hamburg mit dem klassischen Lustspiel "Dat Hörrohr" von Karl Bunje ("De Etappanehas") gelungen. Frank Grupes launige Inszenierung des niederdeutschen Evergreens von 1955 erhielt bei der Premiere am Sonntag langanhaltenden Applaus. Bei der Geschichte um eine dreiste Bauersfrau, die ihrem Schwiegervater den Hof abluchsen will, um daraus ein lukratives gastronomisches "Etablissemang" zu machen, spielten Publikumslieblinge wie Wolfgang Sommer, Beate Kiupel, Birte Kretschmer und Erkki Hopf die Hauptrollen.

Dreh- und Angelpunkt der Turbulenzen ist das neue Hörrohr, das der treue Knecht Bernd (Quintus Hummel) dem schwerhörigen Altbauern Meiners zusteckt, damit dieser mitbekommt, was in seiner friesisch gefliesten Wohnküche so alles geredet wird. Denn da spinnt die resolute Bertha (Kiupel) ihre Intrigen – und bedenkt den von Sommer herrlich schlitzohrig verkörperten Alten ungehemmt mit Bezeichnungen wie "Quaakbüdel", "Dösbaddel" und "Dussel". Weil sie meint, dass der das sowieso nicht mitbekommt. Kiupel, mit großem Schandmaul und aufgeplusterter blonder Monroe-Lockenpracht ausgestattet, läuft zu großer Form auf, wenn sie sich zusammen mit dem schmierigen Möchtegern-Verführer Hogeback (Oskar Ketelhut) ausmalt, welcher Profit aus so einem erträumten "Krog" samt Milchbar zu ziehen wäre.

Überhaupt sind hier, wie so oft in den Stücken des Steuerinspektors Bunje (1897-1985), die Frauen die Resoluten, die Männer oft die Dummen. Doch es kommt, wie es kommen muss: Die Gemeinen gehen am Ende leer aus – und die Liebe siegt. Im Anschluss an die Vorstellung sorgte Christian Breitzke, Vorsitzender des Ohnsorg-Aufsichtsrats, auf der Bühne noch für eine Überraschung. Er zeichnete Beate Kiupel "für 35 stolze und sehr erfolgreiche Jahre" im Ensemble mit der Ohnsorg-Verdienstmedaille aus. Die Schauspielerin habe sich lange etwa auch für den Aufsichtsrat des Hauses engagiert, sagte Breitzke.

Ohnsorg-Theater