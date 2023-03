Plattdeutsche Erstaufführung von "Dat Füerschipp" in Hamburg

Theater Plattdeutsche Erstaufführung von "Dat Füerschipp" in Hamburg

Premiere am Hamburger Ohnsorg Theater: Mit der plattdeutschen Erstaufführung von "Dat Füerschipp" hat Oberspielleiter Murat Yeginer einen norddeutschen Klassiker zeitgemäß auf Platt- und Hochdeutsch auf die Bühne gebracht. Das nach der Erzählung "Das Feuerschiff" von Siegried Lenz inszenierte Stück wurde am Sonntagabend aufgeführt.

Die häufig rotierende, aufwendig gestaltete Drehbühne führt die Zuschauer sowohl ans Deck als auch ins Innere des Feuerschiffs mit Funkerkammer und Messe vor einem realistisch gemalten Tableau mit schäumendem Meer. Eigentlich hat das Schiff ausgedient und liegt für die letzte Wacht vor Anker. Doch dann müssen der rauhbeinige Kapitän Freytag (Peter Kaempfe) und seine Crew drei Männer von einem in Not geratenen Boot retten und mit der ruhigen See ist es vorbei.

Der zwielichtige Doktor Caspary (Oskar Ketelhut) und ein finsteres Brüderpaar offenbaren sich bald als Gangster. Über die Frage, wie mit den ungebetenen Gästen zu verfahren ist, gerät der auf Besonnenheit, Pflicht und Ordnung beharrende Kapitän mit der Mannschaft und dem eigenen Sohn zunehmend in Konflikt.

Yeginer und sein Team setzen, untermalt von viel spannungsgeladener Musik, ganz auf die Psychologie des Stoffes und thematisieren dahinter die zeitlosen Kernfragen der Erzählung von Verantwortung, Schuld und gewaltfreiem Widerstand im Angesicht einer Bedrohung. Die wendungsreiche Geschichte entwickelt sich zunehmend zum Duell zweier grundverschiedener Männer: des pflichtbewussten Kapitäns und des geschwätzigen Opportunisten Doktor Caspary.

Die Inszenierung überzeugt mit kluger, konzentrierter Regieführung und pointiertem Spiel der zehn Schauspieler.