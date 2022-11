Begegnung mit dem verrückten Hutmacher oder der tyrannischen Königin: Die Premiere von "Alice im Wunderland" am Samstag im Hamburger Theater für Kinder hat vom Publikum viel Applaus geerntet. Das schrille und lustige Familienstück nach Lewis Carroll in der Bearbeitung von Barbara Hass erzählte die Geschichte über das Mädchen Alice (Maren Meyer), das eines Tages einem weißen Kaninchen in einen Bau folgt und sich nach langem Fall in einer anderen Welt voller merkwürdiger Wesen wiederfindet. Die 90-minütige Produktion zur Weihnachtszeit in dem Theater an der Max-Brauer-Allee ist noch bis zum 22. Januar zu sehen. Sie ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.