Das zweiteilige Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» wird seit fast einem halben Jahr in Hamburg aufgeführt und hat seitdem mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Auch der Vorverkauf für die Wintersaison 2022/2023 ist gut gestartet, wie eine Sprecherin des Mehr!-Theaters am Großmarkt der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. «Gerade die ersten Tage haben gezeigt, wie sehr viele Menschen darauf gewartet hatten, ihren Besuch im Mehr!-Theater nun auch langfristig planen zu können.»