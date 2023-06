Bundespolizisten haben Entenküken aus einem Gleisbett am Hamburger Bahnhof Altona gerettet. Eine unbekannte Frau hatte das Bundespolizeirevier zuvor alarmiert, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt neun Entenküken retteten die Beamten am Freitag aus dem Gleis.