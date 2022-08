Um Brutvögel auf Nordseeinseln vor Raubtieren zu schützen, rechnen Nationalparkverwaltung und Jägerschaft künftig mit noch stärkeren Anstrengungen. So wird bereits jetzt der Einfluss etwa von Füchsen und Mardern, die nicht von Natur aus auf Inseln und Halligen vorkommen, durch Jagd, Fallen und Vergrämungsmaßnahmen reguliert. Die Bemühungen hätten sich in den vergangenen Jahren bereits vervielfacht, sagte Gundolf Reichert von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven. "Wir fürchten aber, dass noch weitere Arten kommen."