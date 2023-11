In einem Betrieb für Hühnerhaltung im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe am Samstag eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus des Subtyps H5N1 bestätigt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Montag mit. Nach Angaben des Leiters des Kreis-Veterinäramts, Volker Jaritz, müssen in dem Betrieb in der Gemeinde Selk rund 4000 Legehennen getötet werden. Er gehe davon aus, dass die Geflügelpest durch infizierte Wildvögel übertragen worden sei.