Unbekannte haben in Wyk auf Föhr mit Rasierklingen versehene Wurstköder ausgelegt und damit den Hund einer Urlauberin verletzt. Die Frau sei am Mittwoch mit ihren beiden Hunden spazieren gegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei habe einer der Hunde etwas verschluckt, das am Wegrand lag. Als die Hundehalterin später noch einmal die Stelle absuchte, entdeckte sie mindestens ein Wurststück, das den Angaben zufolge mit Rasierklingen versehen wurde. Sie nahm dieses mit. Im Anschluss fuhr sie mit ihrem Tier zum Tierarzt. Im Magen der Hündin befand sich ein Rasierklingenstück. Sie musste notoperiert werden.