Mehrere Personen sind in der Ostsee am Timmendorfer Strand in eine gefährliche Unterströmung geraten und mussten gerettet werden. Ein Kind sei am Sonntag trotz gehisster roter Flagge und Badeverbot ins Wasser gegangen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.