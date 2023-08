Die Titelverteidiger Nils Ehlers/Clemens Wickler und Svenja Müller/Cinija Tillmann sind mit Siegen in die deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball gestartet. Die Hamburger Ehlers und Wickler kamen am Donnerstag in Timmendorfer Strand zu einem souveränen 21:10, 21:14 gegen Richard Peemüller/Tilo Rietschel (Hamburg/Lübeck) und zogen ins Achtelfinale ein.