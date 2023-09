Torwarttrainer Sven Höh vom Zweitligisten Hamburger SV unterstützt in der bevorstehenden Länderspielpause die türkische Nationalmannschaft um Cheftrainer Stefan Kuntz. Das teilte der Club am Samstag mit. Der 39-jährige Höh wird nach dem HSV-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hansa Rostock nach Istanbul reisen. Am 8. September spielt die Türkei in der EM-Qualifikation gegen Armenien. Am 12. September folgt ein Testspiel gegen Japan.