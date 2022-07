Der Tourismus in Schleswig-Holstein hat im Mai erstmals in diesem Jahr das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Wie aus Angaben des Statistikamtes Nord vom Freitag hervorgeht, trafen in dem Monat 911.000 Übernachtungsgäste ein und damit 17.000 mehr als im Mai 2019. Die Zahl der Übernachtungen lag mit 3,69 Millionen um etwa 360.000 höher.