Im Januar dieses Jahres sind 324.000 Übernachtungsgäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen Schleswig-Holsteins angekommen. Damit stieg das Gästeaufkommen gegenüber dem Januar des Vorjahres um 38,6 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Die Anzahl der gebuchten Übernachtungen nahm mit rund 1,186 Millionen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19,5 Prozent zu. Im Januar 2022 gab es in Schleswig-Holstein zwar kein Beherbergungsverbot mehr, jedoch lagen teilweise noch coronabedingte Einschränkungen vor.