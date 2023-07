In diesem Sommer freut sich Schwanenvater Olaf Nieß (56) besonders über die Schwanenküken auf der Alster. Denn im Winter grassierte die Vogelgrippe und 27 Tiere mussten eingeschläfert werden. "Das hat uns alle sehr mitgenommen, dabei sind auch Tränen geflossen", sagte Nieß der Deutschen Presse-Agentur. Hinzu kamen eine Reihe von Schwänen, die an Botulismus starben, einer Vergiftung ausgelöst durch ein Bakterium. Mittlerweile seien wieder rund 70 bis 80 Tiere auf der Alster und den Nebengewässern unterwegs, normalerweise sind es rund 120. "Die aktuelle Brut sieht gut aus, aber erst am Ende des Jahres wissen wir genau Bescheid, wie viele Schwäne wir haben", sagte Nieß.