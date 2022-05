Vertreter deutscher Inseln und Halligen fordern von der Europäischen Union und der Bundesregierung gezieltere finanzielle Unterstützung. Dafür unterzeichneten sie am Donnerstag auf der 2. Inselkonferenz in Binz auf Rügen die Deutsche Inselresolution. Es sei auch ein stärkerer Dialog mit den Inseln und Halligen wichtig, um deren lokalen Bedingungen und Herausforderungen auch in politischen Plänen Ausdruck zu verleihen. Bisher blieben die Standortnachteile der Orte dabei «weitestgehend unberücksichtigt». Nach Angaben des Tourismusverbands Rügen unterzeichneten 26 Inselvertreter die Resolution.