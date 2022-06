Der Hamburger SV will Mittelfeldspieler Laszlo Benes vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verpflichten. «Das ist mehr als nur ein Gerücht. Er ist ein Spieler, der sehr, sehr spannend ist, der zu uns passen würde», sagte Sportvorstand Jonas Boldt beim Trainingsstart des HSV am Montag. Der 24-jährige Slowake hatte in der vergangenen Saison 13 Spiele für die Gladbacher bestritten und dabei eine Torvorlage gegeben.