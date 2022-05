Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat einen weiteren Zugang verpflichtet. Wie die Norddeutschen am Montag mitteilten, kommt Marvin Schulz vom FC Luzern an die Kieler Förde. Der 27 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur erhält bei den Schleswig-Holsteinern einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

«In Marvin Schulz konnten wir einen spielstarken Allrounder für unser defensives Zentrum gewinnen. Er zeichnet sich durch ein gutes Pass- und Stellungsspiel aus und hat die Qualität, als Impulsgeber unser Offensiv- und Umschaltspiel anzutreiben», sagte Sportchef Uwe Stöver.

Schulz hat Borussia Mönchengladbachs Fußballschule durchlaufen. 2017/18 wechselte der gebürtige Mülheimer dann in die Schweiz zum FC Luzern. Für den Club aus der Super League absolvierte er 164 Partien, in denen ihm 21 Treffer und neun Torvorlagen gelangen.

Zuletzt traf Schulz in der Relegation gegen den FC Schaffhausen im Hin- und Rückspiel und hatte damit entscheidenden Anteil an Luzerns Klassenverbleib. «Ich denke, dass meine Art und Weise, Fußball zu spielen, sehr gut zu der Philosophie von Holstein passt», so Schulz.