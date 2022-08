Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ihren Tag der Seenotretter wieder in Präsenz veranstaltet. An ihrer Station in Lübeck-Travemünde informierte die Gesellschaft am Samstag über Rettungstechnik anhand des Seenotrettungsbootes "Erich Koschubs", zeigte Übungen und bot Gespräche mit den Seenotrettern und Ehrenamtlichen an. Der Seenotrettungskreuzer "Felix Sand" aus Grömitz konnte an Deck besichtigt werden.