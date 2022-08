Für die besten deutschen Orientierungsläuferinnen und -Läufer geht es am 3. September in Hamburg um die Titel auf der Sprintdistanz. Die Strecke befindet sich im Bereich Stadtpark, der City Nord sowie dem Stadtteil Alsterdorf. Unter den rund 600 gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer befindet sich auch der WM-Dritte Yannick Michiels aus Belgien, da bei dem Wettkampf in der Hansestadt auch Weltranglisten-Punkte vergeben werden. Am 4. September finden die Staffelentscheidungen statt. Diese werden allerdings im Inselpark in Hamburg-Wilhelmsburg ausgelaufen.