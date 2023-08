Ein pflegebedürftiger älterer Mann ist am Montag in Hamburg-Eilbek in seiner Wohnung überfallen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bei dem Senior zunächst am Morgen eingebrochen und ein Wohnungsschlüssel gestohlen. Etwa zwei Stunden später, nachdem der Rentner bereits Anzeige erstattet hatte, betraten ein Mann und eine Frau die Wohnung mit einem Schlüssel und forderten das Portemonnaie des 75-Jährigen. Die Frau habe dabei ein Messer in der Hand gehalten. Das Pärchen erbeutete demnach einen kleineren Geldbetrag und flüchtete.