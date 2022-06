Eine 31-Jährige hat in Hamburg-St.Georg eine 62 Jahre alte Frau mutmaßlich ausgeraubt. Die Täterin steht im Verdacht, der 62-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen und sie anschließend ihrer Handtasche beraubt zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Personen im Umkreis hatten die Tat beobachtet. Einer der Zeugen verfolgte die flüchtende Frau und führte die Polizei an sie heran. Noch in der Nähe des Tatorts am Hansaplatz konnte die Täterin gefasst werden.

Die 62-Jährige wurde nach Angaben der Beamten durch den Schlag auf den Hinterkopf zwar verletzt, musste nach einer Behandlung der Rettungskräfte aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Angreiferin wurde nach der Tat am Donnerstagabend in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Sie war schon mehrmals wegen ähnlichen Delikten aufgefallen und saß auch schon mehrfach in Haft.