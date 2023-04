Ein großer Teil des aus der Fahrrinne der Elbe gebaggerten Schlicks soll in den kommenden zehn Jahren bei der Tonne E3 vor Helgoland verklappt werden. Es gehe um 1,5 bis 2,0 Millionen Kubikmeter pro Jahr, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung beider Länder in Brunsbüttel. "Wir sind einen ganz großen Schritt weiter, aber noch nicht ganz am Ziel." Für das verbleibende Delta müsse eine Lösung gefunden werden.