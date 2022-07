Der Eigentümerverband Haus & Grund hat die Landesregierung aufgefordert, unverzüglich ein Programm aufzulegen, um die Entsiegelung von Flächen in Städten zu fördern. "Innenhöfe und stillgelegte Gewerbeflächen bieten ein enormes Potenzial", sagte der Landesvorsitzende Alexander Blažek am Freitag. "Viele Innenhöfe sind wüste Flächen - im wahrsten Wortsinne -, die oftmals mit baufälligen Garagen zubetoniert sind." Vor dem Hintergrund der Hitze an den vergangenen Tagen verwies Blažek darauf, dass sich versiegelte Flächen wie Straßen und die Fassaden der Gebäude tagsüber durch die Sonneneinstrahlung aufheizten und nachts die gespeicherte Wärme wieder abstrahlten.