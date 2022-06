Hamburg hat Kompensationszahlungen zu Dienstflügen seiner Beschäftigten genutzt für den Bau einer Kompostieranlage in der tansanischen Partnerstadt Dar es Salaam. «Sie wirkt auf vielfältige Weise, indem sie für mehr Sauberkeit vor Ort sorgt, effektiv die Freisetzung klimaschädlicher Gase reduziert und fruchtbare Erde erzeugt», sagte Umwelt-Staatsrat Michael Pollmann (Grüne) am Donnerstag laut Mitteilung bei der Einweihung der Anlage in Tansanias größter Stadt. Die damit erzeugten Klimazertifikate dienten wiederum als Kompensation für die durch dienstliche Flugreisen verursachten Emissionen. Perspektivisch sollen so pro Jahr 8000 Tonnen CO2 ausgeglichen werden.