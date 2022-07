Für Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher kommt eine Stadtbahn anstelle eines Ausbaus der U-Bahn weiterhin nicht in Frage. Zum einen sei eine U-Bahn deutlich leistungsfähiger, zum anderen benötige man den oberirdischen Straßenraum für Autos, Fußgänger und Radfahrer, sagte der SPD-Politiker am Samstag bei der «langen Nacht der «Zeit»». Eine Straßenbahn sei auch nur so lange populär und attraktiv, wie man sie nicht baue. «Sobald man anfängt, eine Strecke zu planen, gibt es überall Protest», erinnerte Tschentscher an die gescheiterten Stadtbahnpläne des schwarz-grünen Senats.