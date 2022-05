Die Dienstwagenflotte der Jamaika-Regierung in Schleswig-Holstein hat bei einem bundesweiten Umweltvergleich nur mäßig abgeschnitten. Die Dienstwagen von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Kabinettskollegen belegen im Ländervergleich lediglich den zehnten Platz. Das geht aus einer am Donnerstag von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in Berlin vorgelegten Auswertung hervor. Im vergangenen Jahr lag die Landesregierung von CDU, Grünen und FDP auf dem neunten Platz. Bewertet wurde der sogenannte «reale CO2-Ausstoß» pro Kilometer, der deutlich über den Angaben der Autohersteller liegt.