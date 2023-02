Deutschland darf Europas größten Stahlkonzern ArcelorMittal nach einer Entscheidung der EU-Kommission mit 55 Millionen Euro beim Aufbau einer umweltfreundlichen Produktionsanlage für ein wichtiges Stahl-Vorprodukt fördern. Wie die Wettbewerbshüter am Freitag mitteilten, trägt das Vorhaben dazu bei, die EU-Klimaziele zu erreichen, den grünen Wandel zu beschleunigen und die Abhängigkeit russischer fossiler Energien zu reduzieren. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sprach von einem "wichtigen Schritt für die Entwicklung einer nachhaltigeren Stahlindustrie in Deutschland und in der gesamten EU". Die in Hamburg geplante Anlage trage dazu bei, dass in einem energieintensiven Sektor weniger Emissionen ausgestoßen würden.