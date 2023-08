Ein inzwischen mit Röhrichten, Laub- und Auwäldern bewachsenes ehemaliges Spülfeld im Hafengebiet von Altenwerder soll Hamburgs 38. Naturschutzgebiet werden. Im Gegenzug sollen an das Containerterminal Altenwerder grenzende Flächen für eine hafenlogistische Nutzung freigegeben werden, teilten Umwelt- und Wirtschaftsbehörde am Montag mit. Laut einem Senatsbeschluss vom Juni werde der Vollhöfner Wald mit seinen 74 Hektar als Naturschutzgebiet ausgewiesen, um den Wegfall der für die Hafennutzung vorgesehenen Fläche in entsprechender Größe zu kompensieren. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.