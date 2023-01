Ein 69 Jahre alter Mann ist am Sonntag tot in einer Müllpresse an einem Supermarkt in Norderstedt entdeckt worden. Der Mann sei am Morgen von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Wie es zu dem Unglücksfall gekommen sei, könne noch nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.