Ein zehnjähriges Kind ist in Hamburg-Allermöhe von einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief der Junge auf die Straße und wurde vermutlich von dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos am Kopf getroffen. Die 54-jährige Autofahrerin fuhr am Samstagmittag den Stellbrinkweg entlang. Der Junge kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.