Eine 80-jährige Frau ist in Lübeck mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Fahrerin am Donnerstagabend mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Sie verstarb noch am Unfallort. Informationen zur Unfallursache und Schaden waren zunächst nicht bekannt.