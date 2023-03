Beim Zusammenstoß zweier Autos in Stapelfeld im Kreis Stormarn sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern habe beim Linksabbiegen vermutlich ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dadurch sei er mit dem Wagen eines 38 Jahre alten Mannes aus Hamburg zusammengestoßen. Dabei wurden der Mecklenburger, seine 22 Jahre alte Beifahrerin und der Fahrer des anderen Autos nach Polizeiangaben schwer verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 90.000 Euro. Die Unfallstelle war für etwa vier Stunden gesperrt.