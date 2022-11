Ein Mann ist am Mittwochabend auf einem Parkplatz im Hamburger Stadtteil Osdorf von einem Lastwagen überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der Lastwagen habe den Mann beim Zurücksetzen überfahren, die weiteren Unfallumstände seien derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Donnerstagmorgen. Der Verletzte sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Da sich der Unfall auf einem Parkplatz ereignete, sei der Verkehr von den anschließenden Maßnahmen nicht beeinträchtigt worden.