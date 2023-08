Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 7 bei Hamburg-Waltershof auf einen Lastwagen aufgefahren und gestorben. Die A7 war in Richtung Norden wegen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Freitag in Hamburg sagte. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge einspurig an der Unfallstelle zwischen Waltershof und dem Elbtunnel vorbei geleitet. Der Verkehr staute sich am Morgen auf rund acht Kilometern und bis zurück zum Autobahndreieck Hamburg-Südwest.