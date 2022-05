Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall bei Trittau im Kreis Stormarn lebensgefährlich verletzt worden. Ein mit vier Personen besetzter Pritschenwagen sei aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Der 24-Jährige wurde am Donnerstag mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wer von den vier Männern zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren sei, müsse noch ermittelt werden. Die Fahrzeuginsassen hätten dazu bislang keine Angaben gemacht.