Ein Linienbus hat im Hamburger Stadtteil Lokstedt (Bezirk Eimsbüttel) einen 39 Jahre alte Fußgänger erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Mann am Samstagvormittag die Straße «Loksteder Steindamm» zunächst bis zu einer Sperrfläche in der Mitte der Fahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er von dort auf die Busspur trat, sei er von dem Linienbus erfasst worden.