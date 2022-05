Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Hamburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Zeppelinstraße am Hamburger Flughafen unterwegs. In einer Kurve soll der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Er sei daraufhin gestürzt und gegen ein Auto geprallt, hieß es von der Polizei. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Unfall berichtet.