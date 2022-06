Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger ist ein Radfahrer in Hamburg-Rahlstedt gestorben. Der 67-Jährige sei am Dienstag auf einem gemeinsamen Rad- und Fußweg unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus noch ungeklärter Ursache sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Der 67-Jährige habe schwere Kopfverletzungen erlitten, an denen er wenig später im Krankenhaus starb. Der Fußgänger sei ebenfalls gestürzt, aber dann geflüchtet. Ein Begleiter des Mannes blieb an der Unfallstelle. Die Polizei fahndet nach dem etwa 40 Jahre alten Unfallbeteiligten und bittet Zeugen um Hinweise.

Erst am vergangenen Sonntag war ein Radfahrer auf St. Pauli mit einem Fußgänger kollidiert. Der 64-Jährige erlitt ebenfalls schwere Kopfverletzungen, an denen er im Krankenhaus starb, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 64-Jährige war am frühen Morgen auf der Reeperbahn gefahren, als plötzlich ein Fußgänger über ein Geländer auf dem Mittelstreifen kletterte und ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn überqueren wollte. Der Radfahrer soll den Fußgänger berührt haben. Dann sei er gegen ein in dieselbe Richtung fahrendes Taxi gestoßen und auf die Fahrbahn gestürzt. Der 19-Jahre alte Fußgänger flüchtete zunächst, meldete sich später aber bei der Polizei.