Im vergangenen Jahr haben Start-ups goldene Zeiten erlebt: Bei Investoren saß das Kapital locker. Mit dem Ukraine-Krieg, dem Börseneinbruch und der Zinswende hat sich nun das Blatt gewendet - allerdings nicht in Hamburg.

Hamburger Start-ups haben im ersten Halbjahr 2022 entgegen dem bundesweiten Trend deutlich mehr Risikokapital einsammeln können. In insgesamt 38 (Vorjahr: 35) Finanzierungsrunden kamen 414 Millionen Euro zusammen, fast viermal so viel wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres (110 Mio Euro), wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Damit schoben sich Wachstumsfirmen in der Hansestadt auf Platz drei (Vorjahr: sieben) unter den Bundesländern, hinter der unangefochtenen Start-up-Hochburg Berlin sowie Bayern.