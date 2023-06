Die Beschäftigten des Hamburger Tierparks Hagenbeck erhalten von Juli an 5,9 Prozent mehr Geld sowie einen einmaligen Inflationsausgleich von 250 Euro. Ein Jahr später steigen die Entgelte um 3,9 Prozent; zusätzlich werden weitere 250 Euro als Inflationsausgleich gezahlt. Das teilte Deutschlands einziger privater Großzoo am Mittwoch mit. Die Erhöhungen der Entgelte entsprechen dem Tarifabschluss, den die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) vor einer Woche mit den Arbeitgebern des Garten- und Landschaftsbaus vereinbart hat, laut Hagenbeck "in freiwilliger Anlehnung".