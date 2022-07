Viele ältere Unternehmer in Hamburg und Schleswig-Holstein haben einer Studie zufolge ihre Nachfolge noch nicht geregelt. In den kommenden zehn Jahren müsse gut die Hälfte der Unternehmen den Betrieb aus Altersgründen übergeben, berichteten die "Kieler Nachrichten" am Samstag unter Berufung auf eine Studie der Kieler Unternehmensberatung HWB.