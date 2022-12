In Hamburg sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres 3400 Betriebe gegründet worden. Dies sind zwar 12,5 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Es ist aber immer noch der dritthöchste Wert der ersten drei Quartale eines Jahres seit 2010. Die Rekordzahlen des Vorjahres begründen die Statistiker unter anderem mit pandemiebedingten Nachholeffekten.