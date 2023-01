An der deutschen Nordseeküste könnte es am Sonntagabend eine Sturmflut geben. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Sonntagabend mit und gab eine Warnung heraus. Das Abend-Hochwasser beziehungsweise das Nacht-Hochwasser werde demnach an der ostfriesischen Küste im Weser- und Elbegebiet 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser erwartet. Für die nordfriesische Küste wurde ein Wert von etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser vorhergesagt. Das mittlere Hochwasser plus 1,5 Meter ist per Definition eine Sturmflut.