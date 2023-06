Schleswig-Holstein ist auch in diesem Sommer ein beliebtes Ziel für Urlauber. "Nach guten Übernachtungsergebnissen in den ersten Monaten dieses Jahres ist Schleswig-Holstein auch für den Sommer in vielen Regionen sehr gut gebucht", sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge, der Deutschen Presse-Agentur. "Kurzentschlossene finden aber immer noch eine Unterkunft, gegebenenfalls aber nicht mehr in ihrem Lieblingsbetrieb."