Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat den verstorbenen Ehrenbürger und früheren HSV-Star-Fußballer Uwe Seeler als "außerordentliche hanseatische Persönlichkeit" gewürdigt. "Mit Uwe Seeler verliert unsere Stadt ein Stück von sich selbst - bodenständig, ehrlich, hanseatisch", sagte Tschentscher am Donnerstagabend. Seeler habe sich mit seiner Tatkraft, Fairness und Geradlinigkeit in die Herzen der Menschen gespielt "und ist für viele in Deutschland und darüber hinaus zu einem sportlichen und menschlichen Vorbild geworden", sagte der SPD-Politiker. "Mit seinem ehrenamtlichen Engagement hat sich Uwe Seeler um das Gemeinwohl in seiner Heimatstadt verdient gemacht." Hamburg trauere um seinen Ehrenbürger und werde ihn "als außerordentliche hanseatische Persönlichkeit in Erinnerung behalten".