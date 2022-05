Das Ensemble für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg steht. Unter anderem wird Joshy Peters in seiner 28. Saison als Gangsterboss Buttler im Stück «Der Ölprinz» zu sehen sein, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die Hauptdarsteller Alexander Klaws (Winnetou), Sascha Hehn (Ölprinz Grinley) und Katy Karrenbauer (Rosalie Ebersbach) standen schon lange fest. «Der Ölprinz» sollte eigentlich im Sommer 2020 aufgeführt werden. Doch die Saison fiel ebenso wie die des Jahres 2021 wegen der Corona-Pandemie aus.

Sascha Gluth spielt zum zweiten Mal nach 2019 Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand. In die Rolle des kauzigen Westmanns Sam Hawkens schlüpft Jogi Kaiser. Kantor Hampel wird von Patrick L. Schmitz gespielt. Für Tanz und Gesang, Liebesszenen und dramatische Momente soll Melanie Böhm in der Rolle der jungen Siedlerin Lissy sorgen. Der Mann an ihrer Seite ist Jan Stapelfeldt als Häuptlingssohn Shi-So von den Navajos.

Häuptling Mokaschi («Starker Büffel») vom Stamme der Nijoras wird von Fabian Monasterios verkörpert. Dessen Gegenspieler ist der weise Häuptling Nitsas-Ini («Großer Donner») von den Navajos, den Kalkberg-Veteran Harald P. Wieczorek spielt. Wieczorek trat erstmals 1979 in Bad Segeberg auf.

Premiere des Stücks «Der Ölprinz» ist am 25. Juni. Gespielt wird bis zum 4. September. Die Proben beginnen am 23. Mai.