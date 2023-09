Und plötzlich war alles vorbei: Weil ein Alarmsignal durch die ehrwürdige Handelskammer in Hamburg ertönte, musste am Freitag die Pressekonferenz zum Umzug des Sportbusiness-Events Spobis von Düsseldorf in die Hansestadt abgebrochen werden. Laut Handelskammer hatte es sich um einen Testalarm gehandelt.