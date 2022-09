Die norddeutschen Verbände des Wirtschaftsrates der CDU haben in der aktuellen Krise mehr Aufmerksamkeit für die Interessen von Unternehmen gefordert. "Bei der derzeitigen Regierung - dies trifft sowohl auf den Bund als auch auf die Länder zu - wird auf die Interessen der Unternehmen viel zu wenig eingegangen", kritisierte der Landesvorsitzende des Wirtschaftsrates Mecklenburg-Vorpommern, Andreas Mau, am Dienstag anlässlich des Norddeutschen Wirtschaftstags in Rostock-Warnemünde. Beim dritten Entlastungspaket der Bundesregierung gingen die Unternehmen wieder leer aus.