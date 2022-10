Kieler OB will VKU Präsident werden

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) bewirbt sich für den ehrenamtlichen Präsidentenposten beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Der Verband habe den 50-Jährigen für die Kandidatur gewonnen, teilte die Landeshauptstadt am Freitag mit. Die Wahl findet am 15. November in Berlin statt. Hauptgeschäftsführer des Verbandes ist mit dem Ex-Bundestagsabgeordneten und früheren CDU-Landesvorsitzenden Ingbert Liebing auch ein Schleswig-Holsteiner.

Der Spitzenverband vertritt die Interessen der kommunalen Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Im VKU sind über 1500 Mitgliedsunternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund 123 Milliarden Euro und mehr als 293.000 Beschäftigten organisiert.

Der bis zum 13. Oktober als Präsident amtierende Michael Ebling (SPD), bis dato Oberbürgermeister von Mainz, ist mittlerweile Innenminister von Rheinland-Pfalz. Sein designierter Nachfolger Kämpfer, promovierter Jurist, ist seit 2014 Oberbürgermeister in Kiel. Er ist auch stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetags.

"Kommunale Unternehmen halten unsere Städte und Gemeinden am Laufen", sagte Kämpfer zu seiner Kandidatur für die VKU-Präsidentschaft. "Gerade jetzt in Zeiten der Energiekrise und des Klimawandels bemerken wir noch stärker, dass die Kommunalwirtschaft eine ganz besondere Verantwortung trägt." Er wolle entscheidend daran mitwirken, dass kommunale Unternehmen auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Stabilitätsanker bleiben.