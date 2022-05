17.200 Hamburger sind seit Sommer vergangenen Jahres über eine Neumitglieder-Kampagne Sportvereinen der Stadt beigetreten. Darüber berichtete Sportsenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch. Die erste Rate von 20.000 Gutscheinen sei abgerufen worden. 17.200 haben die Gutscheine im Wert von 80 Euro zu einem Vereinseintritt genutzt. 2800 haben nach dem Download bis zu drei Monate Zeit, den Gutschein einzulösen.

Auf diesem Weg hat der Verein Sportspaß 1885 Mitglieder gewonnen. Es folgen der Altonaer Turnverband von 1845 (1666), der ETV (1656), die HT 16 (837) und die TSG Bergedorf (742). Von Donnerstag an will der Senat weitere 2500 Gutscheine anbieten. Diese können über activecity.hamburg.de heruntergeladen werden.

«Corona hat uns in die soziale Distanz, in die Isolation getrieben. Nach dem Ende der Beschränkungen brauchen wir jetzt wieder mehr Begegnung, Gemeinschaft, Zusammenhalt - dafür brauchen wir den Sport und die Vereine unserer Stadt», sagte Grote. Die Hansestadt will in Kürze eine zusätzliche Mitgliederkampagne für mehr Mädchen und Frauen im Sport starten. Hierfür stünden weitere 500.000 Euro bereit, informierte der Senat. Von 497.900 Mitgliedern in Sportvereinen der Hansestadt sind nur 34,2 Prozent weiblich.

Seit Pandemiebeginn hat Hamburg den Sport mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von rund 38 Millionen Euro unterstützt. Für die Sanierung und Modernisierung bezirklicher Sportanlagen wurden seit 2020 zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln knapp 23,4 Millionen Euro bereitgestellt.